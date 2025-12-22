「博多スヌーピーフェスティバル」が12月23日からスタート！明太子や博多ポートタワーが描かれたご当地デザイングッズも多数登場
2025年12月23日(火)から2026年1月5日(月)まで(※12月31日(水)は18時まで営業、1月1日(祝)は店休日、2日(金)は19時まで営業、最終日は17時閉場)の期間、博多阪急8階(福岡県福岡市)催場にて、スヌーピーのグッズが集結する「スヌーピーフェスティバル」が開催される。
【写真】「スヌーピーフェスティバル」で販売される注目グッズを見る
■「スヌーピーフェスティバル」って？博多のテーマも解説！
「スヌーピーフェスティバル」は、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年を記念して開催されている巡回型マーケットイベント。これまでさまざまな地域で開催され、その地域だけの限定アイテムが大きな話題を集めてきた。
今回開催される博多でのテーマは「POP ＆ SURPRISE」。心がハジけるPOPな空間には、思わず手に取りたくなる“お気に入り”とのサプライズな出合いが待っているはず。
■イベント限定アイテムのほか、地域色の強いモチーフが描かれたご当地デザイングッズがザクザク！
「スヌーピーフェスティバル」では、イベント限定品をはじめ、普段はオフィシャルショップでしか手に入らないグッズ、そしてご当地デザインが登場することも大きな魅力となっている。博多でも、明太子や博多ポートタワーなど、博多らしいモチーフを取り入れたグッズが多数登場！
■ご当地モチーフアイテム
博多らしいモチーフが使われたオリジナルグッズは、この機会を逃したらもう手に入らないかも!?地元愛をアピールするためにもぜひ入手を。
■■博多阪急限定アイテム
2026年1月2日(金)から販売される「yearマグ〜博多2026〜」(1320円)は、限定数200個のスペシャルアイテム！
「アンブレラマーカー」(各462円)はブラインドアイテムで、全5種類のデザインあり。
「エコバッグM」(1320円)、「エコバッグS」(1210円)、「キャンディポーチ」(1760円)、「ミニタオル」(990円)などなど、博多モチーフと「PEANUTS」の仲間たちのコンビネーションに注目を。
ポーチ類はとくに充実。「メッシュクリアポーチ」(1320円)、「デニムフラットポーチ」(1210円)、「圧縮ポーチ」(1430円)などなど、用途に合わせて選べるのもうれしい。
「キャラメル缶」(990円)といった食品から、「額装アート」(4950円)や「山中塗ミニボトル140ml」(3300円)などの“ちょっといい”アイテム、「メモスタンド」(550円)や「ドキュメントスタンド」(1980円)といったステーショナリーに、「ボクサーパンツ」(3960円)、「靴下」(1650円)まで、アイテム展開の幅広さに驚かされるはず。
■■スヌーピーフェスティバル限定商品
ハッピーなコスチュームがかわいい「ぬいぐるみ」(3630円)や「マスコットインプレゼントポーチ」(2750円)はコレクターにもおすすめ！
食べるのがもったいなくなりそうな「にわかせんべい」(972円)、博多限定缶と並べて飾りたい「キャラメル缶」(990円)は、お土産にしてもよろこばれるはず。
「ボクサーパンツ」(3960円)と「靴下」(1650円)も、イベント限定デザインあり。
「スケッチブックB6サイズ」(660円)や「ランチボックス」(2200円)は、毎日使いたい！
「チェアラグ」(8800円)に、さらには、「卓上カレンダー」(1430円)、「おかたづけファイル」(2200円)、「ミニやわらかバケツ」(1100円)を活用したら、部屋が明るくなりそう。
■韓国・チェジュ島の「スヌーピーガーデン」のグッズも
「大人カワイイ」をテーマにした、韓国・チェジュ島の「スヌーピーガーデン」のグッズも会場で買える。「黒ボールペン」(各880円)、「チャーム」(各2310円)、「トートバッグ」(各2420円)、「マグカップ」(各2640円)などなど、豊富なラインナップをたっぷり楽しんで。
■スヌーピー×パインアメの人気コラボ
レトロなパッケージと変わらぬ味が幅広い世代に愛される「パインアメ」とのコラボグッズも展開。「巾着」(1980円)、「クリアサコッシュ」(2200円)、「保冷バッグ」(4180円)、「ペットボトルカバー」(1430円)、「エコバッグ」(1980円)、「パインアメ」(1430円)と、スヌーピーやチャーリー・ブラウンのイラストが添えられたコラボアイテムを手にいれるチャンス！
■先行販売グッズ
どこよりも早く、博多会場で手に入るオフィシャルグッズも。「ダイカット刺繍パスポーチ」(各2970円)のほか、バッグ類など、実用性の高いアイテムが会場に並ぶ。
嬉しい購入特典も見逃せない！会場で一度の会計につき3000円以上を購入すると、「スヌーピーフェスティバルステッカー」がもらえる。12月23日(火)から12月25日(木)までの期間、1月2日(金)から1月4日(日)までの期間で、もらえるステッカーのデザインが異なるので、両方ゲットしたい人は計画的に買い物しよう。
■会場では連日ワークショップを開催！事前にスケジュールチェックを
会場では、すてきな思い出になるワークショップを開催。「オリジナルラグづくり」(8800円※送料別)、「刺繍ワークショップ」(参加費Aコース2750円、Bコース1650円※材料費別)、「羊毛フェルトでつくる！びっくりスヌーピー」(4400円)があるので、興味があれば事前予約のうえ、ぜひ参加を。また、「オリジナル缶バッジ・ミラー作り」(1650円〜)は随時受付を行なっているので、気軽に参加してみて！
会場への入場は無料。スヌーピーが大好きな人も、雑貨好きな人も、さらには地元が大好きな人も、きっと満足できる楽しいイベント。年末年始の休日を利用して足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
