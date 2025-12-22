資産9700万円「外食は月1回。1万円以上の買い物は夫婦で相談」68歳男性の物価高の暮らし
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（64歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現在の預貯金9500万円、リスク資産200万円
これまでの年金加入期間：厚生年金492カ月、個人年金保険25年
老齢厚生年金（厚生年金）：14万5515円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金5万円、個人年金保険5万5000円
配偶者の年金や収入：年金94万円（特別支給の老齢厚生年金）、企業年金54万円、個人年金保険18万2880円、給与収入60万円（全て年額）
その理由として「毎月の余裕資金が最低10万円はあるから」と語っています。
ひと月の支出は約「35万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
そのため、「外食は月1回程度で、自炊中心」を心掛けるなど、日ごろから節約を意識しているそうです。
くわえて「現役の時から、1万円以上の物品を購入する時は、事前に夫婦で相談しています」とあり、協力しながら家計管理を進めてきた様子です。
現在のリスク資産は約200万円。これから先「健康のことや、物価上昇に不安」があるため、「物価対策として、NISAで月10万円の積立投資」を始めたと言います。
一方で「自分の趣味に没頭したり、妻との生活を楽しんだり。活動を通して少しばかり、地域の役に立っている」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
