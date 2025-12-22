クリスマスに行きたいと思う「福岡県の温泉地」ランキング！ 2位「原鶴温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ冬空に星が瞬き、いよいよクリスマスの足音が近づいてくる季節となりました。おしゃれなディナーもステキですが、雪景色を眺める露天風呂や豪華な地元の旬の味覚も、一年を締めくくる最高のご褒美になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う福岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「泉質がよくトロトロだと聞きました。ぜひ行って見たいです」（30代女性／東京都）、「おしゃれなカフェや映える絶景神社、リバービューの露天など魅力満載だから」（40代女性／兵庫県）、「筑後川沿いの自然を感じられる温泉地で、観光地色が強すぎず落ち着いて過ごせそう。冬は空気が澄み、温泉に浸かりながらゆったりとした時間を楽しめそうな印象。派手なイベントよりも、静かに休みたいクリスマスに向いていそう」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「ちょっとした山の中の雰囲気で、落ち着いて迎えたい」（40代男性／岐阜県）、「川を眺めながらの温泉はロマンチックだなと思うからです」（30代女性／神奈川県）、「筑後川の河川敷で催されるライトアップイベントなども見ることができそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：原鶴温泉／67票2位は、筑後川のほとりに位置し、福岡県内随一の湯量を誇る「原鶴温泉」です。古い角質を落とす弱アルカリ性温泉と、メラニンを落とすとされる硫黄成分を含んだ「W美肌の湯」として名高く、湯上がりのしっとりつるつる感は格別。クリスマスシーズンには、筑後川沿いの静かなロケーションで冬の夜景を眺めながら、ぜいたくな源泉かけ流しの湯を堪能できます。
1位：筑後川温泉／73票1位に輝いたのは、うきは市にある「筑後川温泉」でした。環境省の「国民保養温泉地」にも指定されていて、療養・保養に適した非常に質の高い本格温泉として知られています。「美人の湯」とも称され、とろとろとした独特の肌触りが冷えた身体を優しく包み込んでくれます。クリスマス時期には、近隣の筑後川河川敷でイルミネーションイベントが開催されることも。幻想的な光の演出と名湯をセットで楽しめる点が、冬の聖夜を過ごす目的地として多くの支持を集めた理由といえるでしょう。
