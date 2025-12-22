2025年の「日本アニメ映画ベスト10」を作ってみた。大好評を受けてクリスマス上映も決まった1位を見て！
2025年は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』と『チェンソーマン レゼ篇』が歴史的な大ヒットを記録しました。
ここでは、「その2本と同じくらい素晴らしいから！もっともっと多くの人に見てほしい……！」と声に出して叫びたい、筆者が独断と偏見で選んだ、2025年公開の日本のアニメ映画10作品を紹介しましょう。順位をつけてはいますが、「実質全部1位」としてお読みください！
10位 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』「観客のスマホからの投票によりラップバトルの勝敗がリアルタイムで変わる」という「インタラクティブ映画」のシステムを導入した画期的な作品です。見るたびに内容が違う上に、「推し」のチームが勝ち上がることを応援したくなるためリピーターが続出し、公開初日から100館以下の上映館数では日本初の興行収入25億円を突破する（興行通信社調べ）という、大記録を打ち立てました。
9位 『ホウセンカ』2021年に放送されたテレビアニメ『オッドタクシー』の木下麦（監督・キャラクターデザイン）と此元和津也（原作・脚本）が再タッグを組んだオリジナル作品です。物語は、独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人に、なぜか人の言葉を話す花のホウセンカが声をかけ、その会話から人生を振り返るというもの。ボイスキャストの小林薫やピエール瀧の「いぶし銀」な演技も光っていました。
8位 『ヴァージン・パンク Clockwork Girl』国内外から絶賛された1998年のアダルトアニメ『A KITE』の梅津泰臣監督による新作で、上映時間は35分と短く、物語も途中で終わるため、映画というよりはアニメシリーズの第1作という印象が強い作品です。主人公はもともとは成人した賞金稼ぎだったのですが、かつて自身の運命を狂わせた少女趣味の男の手にかかり、強制的に「14歳の機械の身体」に変えられてしまいます。
7位 『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』「まさかの映画化！」という触れ込みに納得した人は多いでしょう。「原作」となる「たべっ子どうぶつ」はイベントやコラボ企画の取り組みがされてきた大人気のお菓子ですが、何しろ「物語がない」わけで、「ほぼイチから作り上げた」挑戦的な試みなのですから。そして、出来上がったのは、子どもは「ダメダメなチームが仲間を救うために大冒険！」にワクワクでき、大人も「ダークな人間の闇にも触れた物語」に唸（うな）るという、多層的なエンタメに仕上がっていました。
6位 『ひゃくえむ。』同名漫画を原作とした、陸上競技の100m走に賭けた男たちの「情熱と狂気」を描いた作品です。切磋琢磨していた友人の2人がライバルとなる過程は『国宝』に似ており、原作者が同じ魚豊による漫画およびアニメ『チ。 地球の運動について』に通ずる、「なぜここまでするのか？」という、1つの事象に打ち込む人々の哲学的な思考も興味深い内容になっていました。
5位 『無名の人生』『鬼滅の刃』や『チェンソーマン』などの密度の高い作画に力を入れた作品とは対照的な、簡素とも言える画かつ、朴訥（ぼくとつ）とした語り口の作品でありながら、それこそが唯一の魅力になっている作品です。内容は『フォレスト・ガンプ/一期一会』に近い、ある男の一生を追う作品でありつつも、その先に「とんでもないところに連れて行かれる」壮大な物語になっていました。
4位 『映画 キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』言わずと知れた女児向けアニメ『プリキュア』シリーズの劇場版であり、今回はアイドルがテーマである作品だからこその、はっきりと「推し」への愛情の尊さ、あるいは「本当の気持ち」に向き合うことを称えた物語になっていました。過去にさかのぼってからの「アイドル嫌いの女の子」にまつわる謎の数々は興味を引きますし、ファンを幸せにしたいアイドルの気持ちに感情移入できる物語になっていました。
3位 『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』2018年と2021年に放送されたテレビアニメの劇場版で、そちらから「ゾンビの女の子たちがアイドルになる」とぶっ飛んだ設定だったことに加え、さらに映画では宇宙人と戦う『インデペンデンス・デイ』的な本格SFアクションになりました。それでいてキャラの愛らしさ、舞台の佐賀への愛情は受け継がれるばかりかマシマシで、ラストでは予想だにしない感動が待ち受けているという、ファンムービーの枠にまったくとどまっていない傑作だったのです。
2位 『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』同名漫画の映画化作品で、何より重要なのは、かわいい絵柄ながら、戦争の残酷さをPG12指定納得の描写で示していること。主人公の青年2人が対照的な性格ながら価値観や気持ちを同じくするシーンが尊く、ほかのキャラもわずかなセリフから伝わる心理からとことん愛おしくなり、さらにはアニメだからこその演出に感涙できる内容になっていました。
1位 『トリツカレ男』同名小説のアニメ映画化作品で、事前に「敬遠されそう」という声も上がっていた個性的な絵柄は「この絵だからこそいいんだ！」となり、一途なラブストーリーが意外なところに行き着く物語も、Aぇ! group・佐野晶哉と上白石萌歌の歌声も、全てが絶賛に次ぐ絶賛に染められた作品です。原作からのアレンジやリスペクトも完璧というほかなく、見るたびに発見がある作り込みもあって、これからも名作として語り継がれることは間違いないでしょう。
このアニメ映画も、中国製アニメも、テレビアニメも推したい！ギリギリ選外としましたが、『ベルサイユのばら』『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』『ChaO』『JUNK WORLD』なども激推しできる作品でした。さらに、中国製のアニメ映画では『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』と『くまじろう！ちきゅうをすくえ！ 〜 熊出没 〜』はもっともっと多くの人に見てほしいですし、アニメ映画世界歴代興行収入1位となった『ナタ 魔童の大暴れ』は12月26日より日本語吹き替え版の上映が始まります。さらに、2025年のテレビアニメでは『アポカリプスホテル』『前橋ウィッチーズ』『瑠璃の宝石』が本当に素晴らしかったです。それぞれで「4話」「10話」「7話」が「神回」だったので、ぜひ序盤で「切る」ことなく、そこまで見届けてほしいです。
2026年に絶対に見てほしいのはこちら！2026年に早速見てほしいのは、1月1日に劇場公開される、完全オリジナル作品『迷宮のしおり』です。女子高生がゲーム『サイレントヒル』の裏世界のような場所に迷い込み脱出を目指す物語で、SNS時代ならではの若者の悩みへの向き合い方が真摯（しんし）で、新しい学校のリーダーズのSUZUKAを筆頭に豪華なボイスキャストがみんな超ハマっている、見せ場満載かつ幅広い世代が楽しめるエンタメだったのです。『マクロス』シリーズや『創聖のアクエリオン』の河森正治監督ならではのサービスも盛り込まれていて、もはやカオスなところも含めて断固支持します。
