¢¡ Çòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì2025¡¦Âè51²ó
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¿ÊÏ©¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¿¼Ìë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤â¤Î¡£2Ç¯·ÀÌó¤ÇÁí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó52²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤¬6²¯±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ìó4.5ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë·×»»¤À¡£¤³¤ÎÀè¤â²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ëº£°æÃ£Ìé¡¢郄¶¶¸÷À®¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀ¾Éð¡ËÁª¼ê¤é¤¬¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ÎÏÃÂê¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÌîµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜÅÙ¤â¡¢ÏÃÂêÀ¤âËþÅÀ¤ÎÈà¤é¤Îµî½¢¤¬¡Ö¸÷¡×¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È³¤¤òÅÏ¤ëÃË¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¡Ö±Æ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤«¡©
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÀÐÀîÊâÅê¼ê¤¬¡¢Àèº¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¡¢¥ª¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥È¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÇÍèµ¨¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2013Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Íâ14Ç¯¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¡¢16Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡Ê2.16¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¡£¶áÇ¯¤Ï¸ªÄË¤Ê¤É¤Î¸Î¾ã¤ÇÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢37ºÐ¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò·è°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¹Åç¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿±§Áð¹¦´ðÁª¼ê¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À28ºÐ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¤Ç¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ë³Ð¸ç¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÁ°DeNA¤Îµþ»³¾ÌïÅê¼ê¤ä¡¢Á°µð¿Í¤Î¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¤é¤¬´Ú¹ñÌîµå¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô¤À¤±À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏFA¤ä³¤³°Ä©Àï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¸Û¤¦µåÃÄ¤È¸Û¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÀ°ÍýÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¿¦¾ì¤ò³¤³°¤Ëµá¤á¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÜÛÃÒÂçÅê¼ê¤ÏÍâÇ¯¤«¤é¥á¥¥·¥³¤ËÅÏ¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¤ÇÍÞ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DeNA¤«¤éÆ±¤¸¤¯¥á¥¥·¥³¤ËÅÏ¤Ã¤¿²µºäÃÒÁª¼ê¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Èµð¿Í¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁª¼ê¤Ï°ì°®¤ê¡£¤à¤·¤í¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤àÃË¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌµÌ¾¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ³èÏ©¤ò³«¤¤¤¿ÂåÉ½³Ê¤¬¸µ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ÎÂç²ÈÍ§ÏÂÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1993Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Âç²È¤ÏºßÀÒ6Ç¯¤Ç8¾¡17ÇÔ¤ÈËþÂ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âMLB¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¶¯¤¯¡¢µåÃÄ¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È99Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÎ¹Ï©¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¸å¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Ý¥º¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É8µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¡£¤½¤Î´Ö2002Ç¯¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¥º»þÂå¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î13¾¡¡¢05Ç¯¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¤â11¾¡¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»51¾¡¤òµÏ¿¡¢ºßÀÒ´ü´Ö¤â10Ç¯¤ò²á¤®¤ÆMLB¤ÎÀ¸³¶Ç¯¶â¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±É¸÷¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÀ¸³è¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¤µ¤é¤ËÈÕÇ¯¤Ï¥á¥¥·¥³¤äÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£10Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤âÍâÇ¯¤Ë¼«Í³·ÀÌó¡£¤³¤ì¤Ç¸½Ìò¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤«¤È¸«¤¨¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤âMLB¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤¾¡È»¨Áðº²¡É¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½©¡¢ÃæÅì¥É¥Ð¥¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬Àîºê½¡Â§Áª¼ê¤À¡£
¡¡¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÂæÏÑ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤âÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É44ºÐ¤Îº£¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÌö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤À¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£²Ô¤²¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿¿Ùõ¤Ë¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç³¤¨¤ë¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¡£¿·¤¿¤Ë³¤³°Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀî¤ä±§Áð¤é¤Î¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¹ÓÀîÏÂÉ×¡Ê¤¢¤é¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë