2021Ç¯¤Ë¤Ï25ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤
¡¡µð¿Í¤Ï22Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»47È¯¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÂçÃÆ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡¢2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï5»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï133»î¹ç¤Ç25ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç7»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢3A¤Ç¤Ï·×3µåÃÄ¤Ç105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.269¡¢24ËÜÎÝÂÇ¡¢82ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»338»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.222¡¢47ËÜÎÝÂÇ¡¢143ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ò·Ú¡¹¤È±Û¤¨¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª!!¡×¡Ö!?!?!?!?¡×¡Ö¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯³Í¤Ã¤¿¤«¡ª¡¡¤Ç¤±¤§¤Ê¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¤À¤è¤Í¡×¡Ö´üÂÔÂç¡ª¡¡²¬ËÜ¤Î·êËä¤á¤Ê¤ë¤«¡×¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð¥¨¥°¤¤·Ï¡×¡Ö»°¿¶¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó±¦¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤À¤Ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«±¦¤ÎÂçË¤Êä¶¯¡£´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤·¡ª¡¡£´ÈÖ¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËä¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ë½Ð¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢Âç²ñÄÌ»»8ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ°ìÎÝ¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡©¡×¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¹â¶¶Îé¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë