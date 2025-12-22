¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡Ö¸ÕÄ³ÍÍ¤¬¡×É×¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¡ÄÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢·øÊª½÷»ÒÌòà·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Ê»Ñ
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤¬¿·¥É¥é¥Þ¤Îà·øÊª½÷»ÒÌòá¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¤ÎBS»þÂå·à¡Ö±ÀÌ¸¿Îº¸±ÒÌç6¡×(2023Ç¯)¤Ç¡¢ÂçÅðÂ±¡¦±ÀÌ¸°ìÅÞ¤Î·Ý¼Ô¡¢¸ÕÄ³¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÍÅ±ð¤µ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÃæÅÄ¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×(24Ç¯)¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¢ÀõÌîÃé¿®¤È·ëº§¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅÄ¤Ï¡¢26Ç¯1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÍüËÜÆ·Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤È»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·øÊª½÷»Ò¤Î¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¡ª»ä¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ï¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¸ÕÄ³Ìò¤Ç¸«¤»¤¿ÍÅ±ð¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£¡Ö¥¯¥ë¥ßÍÍ¡¢¸ÕÄ³ÍÍ¡×¡Ö¸ÕÄ³±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¬¤ºÁ´ÏÃÏ¿²è¤·¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£