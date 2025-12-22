パリッとした身なりで再登場する銀二郎

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は23日、第13週「サンポ、シマショウカ。」の第62回が放送される。

松野トキ(郄石あかり)がレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の家で働いている間に、山根銀二郎(寛一郎)が松野家を訪ねてくる。松野勘右衛門(小日向文世)、司之介(岡部たかし)やフミ(池脇千鶴)に、かつて逃げ出したことを謝罪する。

さらに、銀二郎はトキとやり直したいと家族に告げる。約束の土曜日。トキは銀二郎を待っている。その一方、船着き場ではヘブンがイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)の上陸を心待ちしていた。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

パリッとした身なりで再登場の銀二郎(寛一郎)

「ばけばけ」より(C)NHK

イライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)と再開を果たすヘブン(トミー・バストウ)

「ばけばけ」より(C)NHK

銀二郎(寛一郎)の言葉に面食らう松野家の3人

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。