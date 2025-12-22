女性11人組「ME:I」は22日、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4人が2025年12月31日をもって所属事務所「LAPONE GIRLS」との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると発表した。

グループ公式サイトで「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と発表。

「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とファンへ謝罪し「活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます」と4人への感謝も示していた。

突然のメンバー4人の脱退発表にファンは混乱。SNSは「なんで脱退なのかはなにか説明今後ある感じ？？」「待って。本当に待って。説明がないと前向けません」「なんでこんなことになるんですか？」「3人はわかるよ！ここなは急になに？！？！？！」などの悲痛な声で溢れていた。