広末涼子さんの所属事務所の公式サイトが更新され、所属事務所のコメントが発表されました。



【写真を見る】【 広末涼子 】 所属事務所がコメントを発表 広末さんは「日常生活を含め、慎重に整えていくことを最優先」「今後については拙速な判断を避け、一つひとつ丁寧に対応」



公式サイトでは「広末涼子に関する一連の刑事手続きにつきまして、弁護人よりご報告申し上げている通り、関係当局による判断が示されました。」と、投稿。



続けて「この間、本件により、被害に遭われた方々をはじめ、多くの関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつき、所属会社としても改めて深くお詫び申し上げます。」と、記しました。





そして「また、そのような状況の中にありながらも、変わらず温かいお言葉やご理解をお寄せくださったファンの皆様、ならびに関係各所の皆様に対し、心より御礼申し上げます。」と、綴りました。





公式サイトでは「本人は、今回の事態を重く受け止め、弁護人のコメントにもあります通り、自らの行為に真摯に向き合い、 心身の状態についても、医師の指導を受けながら、日常生活を含め、慎重に整えていくことを最優先としております。」と、報告。



続けて「当社といたしましても、本人のそうした姿勢を尊重し、関係各位のご理解を得ながら、今後については拙速な判断を避け、一つひとつ丁寧に対応してまいる所存です。引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。」と、記しています。







