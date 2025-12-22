【攻殻機動隊展 Ghost and the Shell】 会期：2026年1月30日～4月5日 会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F） 住所：東京都港区虎ノ門2-6-2 チケット：一般2,500円～、高校生・中学生1,900円～、小学生1,200円～

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会は、2026年1月30日より開催予定のイベント「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」にて販売予定のオリジナル公式グッズ 第1弾を公開した。

本イベントは「攻殻機動隊」の全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展。会場ではで販売するオリジナル公式グッズはTシャツ、スウェット、フーディー、キャップ、スカーフ、などのアパレルグッズや、ぬいチャーム、ポスター、ステッカーなどの雑貨で計100種以上がラインナップ。

第1弾で公開されたのは、押井守氏監督の「攻殻機動隊／GHOST IN THE SHELL」の劇場公開から30年という歴史を持つ「攻殻機動隊」各シリーズで使用されたキービジュアルや印象的なカットシーン、過去に一度もグッズ化されたことのない貴重な版権等をもとに制作されたアイテムに加え、シリーズの枠を越えて世界観を融合させた本展限定のスペシャルデザインを採用したアイテムなどが登場。

また、全60種・25コラボ以上の商品のうち、GEEKS RULE、atmos×REEBOK社製INSTAPUMP FURY94、HATRAなどのアパレルブランドコラボに加え、KOTOBUKIYAによる多脚戦車とグッドスマイルカンパニーの「草薙素子」フィギュア原作コミック版カラーVerのフィギュア、テクノ屏風などのコラボラインナップも登場する。

展覧会オリジナルグッズ アパレル

Tシャツ

販売予定価格：各6,600円

サイズ：M/L/XL/XXL

L/S Tシャツ

販売予定価格：各7,700円

サイズ：M/L/XL/XXL

スウェット

販売予定価格：各8,800円

サイズ：M/L/XL/XXL

フーディー

販売予定価格：各9,350円

サイズ：M/L/XL/XXL

ポリエステルジャージ（全3種）

販売予定価格（トップス）：各18,700円

販売予定価格（パンツ）：15,500円

サイズ：M/L/XL

展覧会オリジナルグッズ 雑貨

キャップ、ビーニー（全3種）

販売予定価格（キャップ）：各6,600円

販売予定価格（ビーニー）：5,500円

大判スカーフ（約90cm×90cm）

販売予定価格：5,500円

ナイロントートバッグ（幅約40cm×高さ約35cm×奥行(マチ)約13cm）

販売予定価格：5,500円

ロゴラバーキーホルダー（全9種）

販売予定価格：各1,650円

Blistazキーホルダー（全3種／縦7cm×横5cm）

販売予定価格：各1,650円

アクリルスタンド（全6種）

販売予定価格：各2,420円

アクリルマグネット（ランダム12種）

販売予定価格：各770円

ぬいチャーム（全3種）

販売予定価格：各2,750円

ぬいぐるみ（全1種）

販売予定価格：3,850円

展覧会記念コラボレーショングッズ

kotohayokozawa コラボTシャツ（全3種）

販売予定価格：各25,300円

GEEKS RULE コラボTシャツ（全2種）

販売予定価格：各13,200円

GHOST IN THE SHELL x Kosuke Kawamura x atmos コラボTシャツ（全3種）

販売予定価格：各12,100円

INSTAPUMP FURY 94 atmos x攻殻機動隊

販売予定価格：29,700円

絡繰魂 リバーシブルスカジャン

販売予定価格：32,000円

サイズ：M/L/XL/XXL

グッドスマイルカンパニー フィギュア 「草薙素子 ORIGINAL COLORED EDITION」

販売予定価格：168,000円

マルシン工業 TOGUSA’S MA・TE・BA M-M2007 「6mmBBガスガン TOGUSA’S MA･TE･BA M-M2007 9mmパラベラムXカートリッジ ブラックヘビーウエイト 木製グリップ」

販売予定価格：59,180円

TechnoByobu テクノ屏風 「B-02 : The Ghost in the Shell」

販売予定価格：1,100,000円

KOTOBUKIYA 多脚戦車「多脚戦車 『剣菱重工 HAW206』 陸自正式採用Ver.」

販売予定価格：7,480円

ショッピングバッグ（幅約55cm×高さ約45cm×奥行(マチ)約15cm）

販売予定価格：1,100円

(C)士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会