¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡ÖGT 6¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬yukiyama¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¡¢¼ê¼ó¤Ç³êÁö¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î19Æü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥ä¡¼¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Öyukiyama¡×¤ò¡ÖHUAWEI WATCH GT 6¡×¡Ê°Ê²¼¡¢GT 6¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ø½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÏ¢·È¤·¡¢GT 6¾å¤ÇÁ´¹ñ100°Ê¾å¤Î¼çÍ×¥¹¥¡¼¾ì¥Þ¥Ã¥×¤ä¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î³êÁö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢»ÜÀß¤ä¥ê¥Õ¥È¤Î±Ä¶È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥×¥ê¡ÖYukiyama¡×¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢GT 6¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯É½»þÅÀ¡Ê10·î6Æü¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²èÌÌ¾å¤Ç³êÁö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁ´¹ñ100°Ê¾å¤Î¼çÍ×¥¹¥¡¼¾ì¥Þ¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¡¢yukiyama¥Õ¥ì¥ó¥É¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿Ãç´Ö¤Î°ÌÃÖ¡¢¥ê¥Õ¥È¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤ä»ÜÀß³µÍ×¤ÎÉ½¼¨¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡¢¥ê¥Õ¥È²ó¿ô¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É³êÁö¥Ç¡¼¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¾å¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯12·î19Æü»þÅÀ¤Ç¡Öyukiyama¡×¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤À½¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÏHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡¿HUAWEI WATCH GT 6¡¿HUAWEI WATCH Ultimate 2¡¿HUAWEI WATCH 5¡£¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ç½³È½¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥×¥ê¡ÖYukiyama¡×¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢GT 6¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯É½»þÅÀ¡Ê10·î6Æü¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²èÌÌ¾å¤Ç³êÁö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯12·î19Æü»þÅÀ¤Ç¡Öyukiyama¡×¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤À½¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÏHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡¿HUAWEI WATCH GT 6¡¿HUAWEI WATCH Ultimate 2¡¿HUAWEI WATCH 5¡£¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ç½³È½¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£