＝LOVE音嶋莉沙、ミニ丈コートで美脚スラリ「失恋ショコラティエ」紗絵子風コーデに「リアルサエコさん」「あざと可愛くて最強」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が12月22日、自身のInstagramを更新。人気ドラマの登場人物をイメージしたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】27歳イコラブメンバー「再現度高い」美脚輝く石原さとみ風コーデ
音嶋は「さえこさん意識してみたよ ＃失恋ショコラティエ」とつづり、2014年放送のフジテレビ系ドラマ「失恋ショコラティエ」で石原さとみが演じた紗絵子をイメージしたコーディネートで丸の内のイルミネーションを楽しむ姿を投稿。襟元や袖口に白いファーがついたコートとアイボリーのロングブーツを着用し、ほっそりとした脚を披露。前髪も分け、普段とは違う姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「リアルサエコさん」「お姉さんコーデ似合いすぎ」「あざと可愛くて最強」「再現度高い」「前髪分けてるの新鮮」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
