アジア株 上昇、台湾株は大幅続伸 アジア株 上昇、台湾株は大幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:39現在

香港ハンセン指数 25801.77（+111.24 +0.43%）

中国上海総合指数 3917.36（+26.92 +0.69%）

台湾加権指数 28149.64（+453.29 +1.64%）

韓国総合株価指数 4105.93（+85.38 +2.12%）

豪ＡＳＸ２００指数 8699.90（+78.55 +0.91%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85467.69（+538.33 +0.63%）



２２日のアジア株は上昇。前週末の米国株の上昇、週明けの米国株価指数先物の時間外取引での上昇などを好感して、アジア株は買い優勢で推移している。前週末のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が３％近い上昇となっており、ハイテク関連株には支援材料となっている。台湾株は大幅続伸。米ハイテク株の上昇が好感された。上海株は続伸。中国当局による景気刺激策への期待感などが買いにつながった。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、免税品などの販売会社の中国旅遊集団中免、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、電力会社の中国長江電力が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）が買われる一方で、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。データセンターのネクストディーシー、鉱山会社のアイルカ・リソーシズ、ファンドマネジメントグループのマゼラン・ファイナンシャル・グループ、医療情報会社のプロ･メディカス、求人ウェブサイトのシーク、インターネットメディア会社のカー・グループが買われた。

外部サイト