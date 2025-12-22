桜井元日銀審議委員 次回の利上げ（1.00％）は来年6月か7月頃となる見込み 桜井元日銀審議委員 次回の利上げ（1.00％）は来年6月か7月頃となる見込み

桜井元日銀審議委員

日銀は1.50％を目標に追加利上げの可能性が高い

次回の利上げ（1.00％）は来年6月か7月頃となる見込み

ただし、経済の力強さ、賃金・物価動向次第

その後の一連の利上げはより困難になる可能性

借入コストが中立金利に近づくため（中立金利は未公表）

これにより、高市首相の批判を引き続き招く可能性

日銀は公には言わないが、中立金利水準を1.75％と見ている可能性が高い

1.50％への利上げはその水準を十分に下回り、必要に応じて日銀が利下げする余地も残る

次年度にはさらに2回の利上げが続く可能性

ただし、米国経済が持ちこたえて日本経済を支え、国内インフレ率が日銀の2％目標を上回っている場合に限る

しかし経済の不確実性が高まれば、次年度は利上げを1回のみに留め、追加利上げを2027年に先送りする可能性もある

日銀はおそらく半年ごとのペースで利上げを再開したいが、高市政権からの反発リスクを懸念している

これが植田氏の曖昧な発言の背景にあるかもしれない

（ロイター通信とのインタビュー）

