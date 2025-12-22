高知県の一部の外郭団体が「自律性向上団体」と位置づけられこれまで管理・運営してきた施設が公募になったことに関連して、県は12月22日、施設の運営をより活性化するための懇談会をはじめて開きました。



県は利用者数が年間5万人以上の美術館や牧野植物園などの5つの施設を管理・運営する外郭団体を2025年7月に「自律性向上団体」と位置づけています。



県庁で開かれた県立施設運営活性化懇談会は「自律性向上団体」が有識者などから施設運営に助言をもらう場として開かれたものです。22日の会には美術館を管理・運営する県文化財団と牧野植物園を管理・運営する牧野記念財団が出席し東京大学・大学院教授や高知大学教授など委員5人から「収益を上げたうえでやりたいことは何か」などと質問がありました。





■美術館・安田篤生館長「1つだけ挙げるならコレクションの保存・修復に関する部分はどうしてもそこに予算を回していきづらい」■牧野記念財団・岡村昭一理事長「何がやりたいかと言われれば研究員の研究環境を整える。研究に専念できる体制のためには事務を担う人員を配置するということも考えられる」県では懇談会を経て各施設の自律性向上に向けた計画書の提出を求めています。懇談会は24日にも開かれ、のいち動物公園協会やスポーツ振興財団が参加する予定です。