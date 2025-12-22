ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊６８ｂｐと先週末並み水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊６８ｂｐと先週末並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.896
フランス 3.604（+71）
イタリア 3.58（+68）
スペイン 3.322（+43）
オランダ 3.011（+12）
ギリシャ 3.469（+57）
ポルトガル 3.186（+29）
ベルギー 3.379（+48）
オーストリア 3.147（+25）
アイルランド 3.069（+17）
フィンランド 3.211（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
