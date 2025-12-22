ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊６８ｂｐと先週末並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ　　　　2.896
フランス　　　3.604（+71）
イタリア　　　3.58（+68）
スペイン　　　3.322（+43）
オランダ　　　3.011（+12）
ギリシャ　　　3.469（+57）
ポルトガル　　　3.186（+29）
ベルギー　　　3.379（+48）
オーストリア　3.147（+25）
アイルランド　3.069（+17）
フィンランド　3.211（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）