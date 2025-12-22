2025年12月、高知県南国市の20代の男性がオレオレ詐欺の被害に遭い、現金232万円をだまし取られていたことが分かりました。



警察によりますと、12月5日から17日にかけて南国市の20代の男性の携帯電話に千葉県警の警察官をかたる男から「出頭できますか。あなたに疑いがかかっている」などと電話がありました。



男性が心当たりがないことを伝えたところ、男から「特別対策室の警察官に代わる」などと言われ、コミュニケーションアプリでやりとりを開始しました。





男性が過去に免許証を無くしたことがあると伝えると、男から「あなたの免許証が犯人の家から見つかった。あなたに逮捕状が出ている」と逮捕状の写真が送られてきました。さらに、男から「あなたの口座の出し入れに不審なやりとりがないか調査する必要がある」などと言われ、男性は相手が指定する個人口座に5回にわたって合わせて232万円を振り込み、だまし取られたものです。今年に入っての高知県内の特殊詐欺認知件数は12月21日時点で108件で、被害総額は約4億9872万円にのぼっています。警察は国際電話の利用休止やセキュリティアプリ導入など、詐欺に遭わないための事前の対策を行うよう呼びかけています。