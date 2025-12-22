¥Ë¥Ã¥Á¥§¶áÆ£¡¡É×¤«¤é¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª´¶Ã²¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡¢¡ÖTHE¡¡W¡×9ÂåÌÜ½÷²¦
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤Î¹¾¾å·É»Ò¡Ê41¡Ë¤È¶áÆ£¤¯¤ß¤³¡Ê42¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½÷À·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡¡2025¡×¤Î9ÂåÌÜ½÷²¦¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTHE¡¡W¡×9ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿·ÝÎò21Ç¯ÌÜ¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥§¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡ÖÉ×¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¡£²ñ¤¦¿Í¡¢²ñ¤¦¿Í¤Ë¡ÈÃ¶Æá¤µ¤óÀ¨¤¤´î¤ó¤Ç¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÍâÆü¤Ë¤Ï2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¡¢¡ÖÉ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¤´Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ãÇò¡£¡Ö»ä¤¬Á°¤ËTHE¡¡W¤ÈÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡È¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤ÏÇã¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤äÍ§¿Í¤ò½¸¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÈà¤ÎºâÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÅÏ¤¹¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¡£¡ÖÉ×¤Ï¥«¡¼¥É·èºÑ¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢ÎÐ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹»þ¤ËÇúÈ¯¤·¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²¡¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»ä¤¬µ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤»¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î1¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ï¡£»ä¤¬²¿¤«¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤éÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï20Ç¯11·î¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¡£¹¾¾å¤Ï2015Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£20Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢22Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£