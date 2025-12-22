テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１７日に放送され、フリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。

この日は、さらば青春の光・東ブクロ、プロ雀士でタレント・岡田紗佳とともに恋人同士の金銭感覚が話題になった。

東ブクロは「俺さ、基本的に男が奢るんです。もちろんね。デートしても、どっか行っても。

で、例えば、どっか旅行に行きましたと。（予約の）取り方が分からへんから『飛行機の航空券を取っといて？後でお金を返すから』って言って。で、１０万ぐらいしたとします」と切り出した。

「で、『あれ、いくらやった？』ってときに、いや、エエねんけどな…。エエねんけど。（女性から）『１０万３２００円やった』って言われて。いや、もう、その３２００円はエエんちゃうの？こっちがもう１０万、払うねんで？割り勘じゃないねん」と苦笑。

森アナは「確かに。それはそうかも」とうなずいた。東ブクロは「結構いますよ。（端数を）ちゃんと。こっちが１０万と、３千円と２００円を出す所で（女性から）『それ、（端数は）もうエエよ』って言うタイミングはあげてんねんで？こっちは。ちゃんと待ってんねん。あれは幻滅するな」と話した。

東ブクロは高額の奢りを聞かれると「旅行に行ってゴルフ行ってみたいな。２泊３日で１人１５万ぐらいとかみたいな」と述懐。

つづけて「その道中にコンビニ寄るやんか？『もう、ここは私出すから』が欲しい。そういう一言もなく、レジ並ぶのを遅れさせてるとかを見ちゃうと…。俺が先（列に）行くのを待ってるとか。結構試すで、俺。コンビニ行ってバーって自分のを持って早めに（レジに）行ったりとかして。『あっ！忘れてた』って、（列から）離れたら、この子どういう行動するかな？と思って」と話した。

森アナが「やだ！試さないで！」と悲鳴を上げると、東ブクロは「いや、出んねん。そこで。気遣いを見たいねんな。俺はな」と明かしていた。