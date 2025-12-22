ME:Iメンバー4人、今月末でME:Iとして活動終了 COCORO＆RAN＆SHIZUKU＆KOKONA「専属マネジメントが契約満了」
LAPONE GIRLSは22日、公式サイトを更新。同社に所属するME:IのCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが、2025年12月31日をもって専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると伝えた。
【写真】活動終了を発表した4人
公式サイトでは「このたび、弊社所属のCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と発表した。
「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし、「ME:Iのメンバーとして、活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます」と謝罪と感謝の言葉を伝えた。
ME:Iは、日本最大級のサバイバルオーディション番組発のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で選ばれた11人組ガールズグループ。2024年3月に「Click」でデビューした。
COCOROは、2000年11月1日生まれ。25年3月29日に「ME:IのCOCOROに関しまして、体調不良が続いておりましたが、医師の診断のもと、休養が必要という判断に至りました。そのため治療と休養に専念するべく、当面の間活動を休止させていただく事となりました」と報告していた。
RANは、2004年8月7日生まれ。ME:Iのサブリーダー。25年7月、「ME:Iのメンバー・RANにつきまして精神的疲弊のため、本人との協議により一定期間の休養が必要という判断に至りました」と発表していた。
SHIZUKUは2004年12月4日生まれ、東京都出身。25年10月15日、所属事務所が「同社の規定に反する事案が発覚」したとし、当面の間活動を休止すると発表した。
KOKONAは、2006年1月30日生まれ。12月14日に行われた『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』最終公演にも出演していた。
