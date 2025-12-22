元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（56）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。2025年シーズンの中日がAクラス入りを逃す原因になった野手3人の名前を挙げた。

山崎氏は「石川昂弥、福永裕基、村松開人。今年Aクラスにいけなかった原因はこの3人」ときっぱり。

いずれも山崎氏が今シーズンはドラゴンズの中心選手になると期待していた3人だった。

それだけに山崎氏は「この3人には責任重大だぞ、お前達のせいでBクラスなんだぞ、ってチームとして（意識を）植え付けて欲しい」と求めた。

山本昌氏も「キャッチャーは石伊捕手が出てきたけど、セカンド、ショート、サード、ここが決まらないって、ね。内野が3カ所決まらないって相当ですからね」と同意した。

山崎氏は「福永、村松は故障。石川は4番の重圧に耐えられなかった…」と、それぞれの不振の理由を指摘。石川は同期の岡林に6年で大きな差をつけられたと奮起を促した。

山本昌氏は「山崎さんはとにかく石川昂弥が大好きですからね」と、期待と愛情の裏返しが厳しい評価をさせていると指摘していた。