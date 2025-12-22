令和版・伝説の特撮ドラマでサプライズ登場！亡くなったはずの人が現れ衝撃走る＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

12月21日（日）に放送された第8話では、“亡くなったはずの人物”が颯爽と現れる驚きの展開となった。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】青影＆白影の大ピンチに現れたのは…

◆赤影、撃たれる！

第8話では、霞谷七人衆のひとり・朧一貫（小野塚勇人）に買収された武器商人の織辺多門（笠原秀幸）が、赤影（佐藤大樹）を撃つ展開に…。

赤影は銃弾に倒れ、朧一貫は残る影である、青影（木村慧人）と白影（加藤諒）のもとへ向かった。

朧一貫は多数の部下を使って青影と白影を攻撃し、2人はいよいよ追い詰められてしまう…。そして朧一貫は刀を抜き「一太刀で終わらせる我を称えよ」と告げると、容赦なく刀を振ろうとした。

するとその瞬間、銃声が鳴り響き朧一貫がよろける。

そして朧一貫が顔をあげると、先ほど撃たれたはずの赤影が銃を持って立っていた。

じつは赤影は多門に撃たれたとき、とっさに刀の持ち手をぶつけて銃弾の弾道を変えていたのだ。さらに隠し持っていた道具で血が流れたように見せかけ、朧一貫と多門の目を欺いたのだった。

まさか銃弾にまで対応してしまうとは、赤影の神業に惚れ惚れしてしまう展開となっていた。