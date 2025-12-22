小田急電鉄は、2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。今回の改正では、特急ロマンスカーの増発や長編成化、接続改善などを盛り込み、通勤・通学や観光での利便性向上を図ります。土日・祝日の「スーパーはこね号」では、新宿駅から小田原駅までの所要時間を59分とする最速運転が約2年ぶりに復活するなど、速達性にも注目が集まります。この記事では、改正のポイントを詳しく紹介します。

平日のロマンスカー増発と利便性向上

朝方に特急ロマンスカーを2本新設

改正後ダイヤ

平日ダイヤでは、通勤・通学の時間帯によりゆったりとした移動の選択肢を提供するため、朝方に新宿駅を出発する特急ロマンスカーを2本新設（増発）します。

新設されるのは、新宿7:10発の「えのしま1号（藤沢行き）」と、新宿7:18発の「さがみ93号（伊勢原行き）」です。「えのしま1号」は新百合ヶ丘、相模大野、大和を経て藤沢へ、「さがみ93号」は新百合ヶ丘、町田、海老名、本厚木を経て伊勢原へ向かいます。

夜間の「ホームウェイ」新百合ヶ丘停車追加と長編成化

新宿駅を22時20分以降に出発する下り特急ロマンスカー「ホームウェイ号」については、新たに「新百合ヶ丘駅」を停車駅に追加します。対象となるのは、現行のホームウェイ23号・25号・27号（改正後は31号・33号・35号）です。平日夜間の「ホームウェイ」が新百合ヶ丘に停車することで、多摩線方面などへの乗り継ぎ利便性が向上する可能性があります。

また、利用者の多いホームウェイ25号（改正後33号）については、6両編成から10両編成へ変更され、座席数が増加します。さらに、ホームウェイ23号・27号（改正後31号・35号）は終着駅の本厚木駅での接続列車を見直すことで、小田原方面への所要時間を短縮。帰宅時の速達性が向上します。

現行・改正後ダイヤの比較

土休日のロマンスカーも拡充 59分運転復活

箱根観光に便利な増発と運行区間拡大

土休日ダイヤでは、箱根方面への観光需要に対応するため、日中時間帯にロマンスカーを新設します。対象列車は秦野始発の上り「さがみ50号（新宿行き）」と、新宿始発の下り「はこね61号（箱根湯本行き）」。

増発する2本の特急ロマンスカー

また、現行では小田原駅発着となっている「はこね72号」「はこね29号」「はこね26号」の3列車について、運行区間を箱根湯本駅発着へと拡大し、乗り換えなしで箱根エリアへアクセスできるようにします。

区間を拡大する特急列車の発着時刻

「スーパーはこね号」新宿〜小田原間59分運転が復活

久野川橋梁の架け替え工事完了に伴い、新宿駅9:00発の「スーパーはこね5号」において、新宿駅から小田原駅までの所要時間59分運転が約2年ぶりに復活します。これにより、小田急線歴代最速の水準での運転が再開されることになります。

「2026年3月ダイヤ改正」概要

今回のダイヤ改正の主なポイントは以下の通りです。

・改正日：2026年3月14日（土）

・平日朝方：新宿発の「えのしま」「さがみ」計2本増発

・平日夜間：新宿22時20分以降の「ホームウェイ」に新百合ヶ丘停車を追加、一部列車の10両化と接続改善

・土休日：日中の「さがみ」「はこね」増発、一部列車の箱根湯本発着への区間拡大

・スーパーはこね号：新宿9:00発の列車で新宿〜小田原間59分運転を復活

・その他：回送列車のワンマン化推進

ダイヤ改正の詳細な時刻等は、2026年3月上旬ごろから小田急電鉄のホームページ等で順次案内される予定です。通勤・通学の利便性向上に加え、箱根観光へのアクセスも強化される今回のダイヤ改正。春からの新しい生活や旅行計画に、ロマンスカーという選択肢がますます魅力的になりそうです。

