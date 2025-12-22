マンUに大きな痛手…B・フェルナンデスが「数試合」欠場へ
マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスは、今後「数試合」欠場することとなるようだ。『ESPN』が伝えている。
B・フェルナンデスは21日に行われたプレミアリーグ第17節アストン・ビラ戦に先発出場。しかし、前半終了間際にハムストリングを負傷し、後半からDFリサンドロ・マルティネスとの交代を余儀なくされた。
チームを率いるルベン・アモリム監督は「軟部組織(の怪我)だと思うので、しばらくかかるだろう」と語っている。
「数試合欠場すると思うが、確かなことは分からないので様子を見よう。こういうことはコントロールできないので、様子を見るしかない。彼は常に健康な男なので、かなりよく回復できるかもしれないが、私には分からない」
マンチェスター・Uはアフリカネーションズ杯でFWブライアン・ムベウモ、MFアマド・ディアロ、DFヌセア・マズラウィらを欠いており、B・フェルナンデスが長期離脱となれば大きな痛手となりそうだ。
