　マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスは、今後「数試合」欠場することとなるようだ。『ESPN』が伝えている。

　B・フェルナンデスは21日に行われたプレミアリーグ第17節アストン・ビラ戦に先発出場。しかし、前半終了間際にハムストリングを負傷し、後半からDFリサンドロ・マルティネスとの交代を余儀なくされた。

　チームを率いるルベン・アモリム監督は「軟部組織(の怪我)だと思うので、しばらくかかるだろう」と語っている。

「数試合欠場すると思うが、確かなことは分からないので様子を見よう。こういうことはコントロールできないので、様子を見るしかない。彼は常に健康な男なので、かなりよく回復できるかもしれないが、私には分からない」

　マンチェスター・Uはアフリカネーションズ杯でFWブライアン・ムベウモ、MFアマド・ディアロ、DFヌセア・マズラウィらを欠いており、B・フェルナンデスが長期離脱となれば大きな痛手となりそうだ。