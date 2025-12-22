ORANGE RANGEのドキュメンタリー番組がエムオン!で放送決定！故郷の沖縄を巡りながら結成当時を振り返る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ORANGE RANGEのドキュメンタリー番組『Documentary of ORANGE RANGE ：24→25years』が、12月27日21時からMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される。

■音楽フェス『BLAZE UP NAGASAKI 2025』の舞台裏にも密着

2026年に結成25周年を迎える彼らに完全密着。25周年を控えたいまだから伝えたい“メンバーへの想い”。これまでカメラの前では見せたことのない、メンバー同士も知らない“ORANGE RANGE”の素顔に迫るドキュメンタリー。

故郷であり、いまも活動の拠点とする沖縄で、各メンバーの思い出の地やグループにとってのゆかりの場所、結成当時の記憶が息づくスタジオなどを巡る。ともに過ごした時間と尽きない思い出を掘り起こしながら、25周年へ向かうORANGE RANGEにカメラを向けた。

さらに、2025年のライブ納めとなった長崎県で開催された音楽フェス『BLAZE UP NAGASAKI 2025』の舞台裏にも密着した。

なお、同日22時からはORANGE RANGEのMV特集もオンエアされる。

12/27(土)21:00～

https://t.co/mf1M8DJnaA@orangerangenow pic.twitter.com/reMZN0yc9J

- MUSIC ON! TV（エムオン!） (@MUSIC_ON_TV_PR) December 22, 2025

■番組情報

MUSIC ON! TV『Documentary of ORANGE RANGE ：24→25years』

12/27（土）21:00～22:00

再放送：01/21（水）23:00～24:00

【関連番組】

MUSIC ON! TV『ORANGE RANGE特集』

12/27（土）22:00～23:00

再放送：01/02（金）24:00～25:00、01/21（水）22:00～23:00

