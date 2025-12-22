　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 237(　　 237)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 260(　　 260)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　86(　　　84)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2305(　　2305)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 108(　　 106)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 461(　　 461)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1650(　　 946)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 122(　　 104)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5405(　　2293)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 256(　　 202)
　　　　　 　 　 3月限　　　 67113(　 31227)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 617(　　 417)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3489(　　1275)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 262(　　 162)
　　　　　 　 　 3月限　　　 52002(　 26146)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 207(　　 207)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　58(　　　58)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4034(　　4034)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 759(　　 759)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 324(　　 324)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25304(　 25304)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース