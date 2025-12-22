主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 237( 237)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 260( 260)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 86( 84)
TOPIX先物 3月限 37( 37)
日経225ミニ 3月限 2305( 2305)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 108( 106)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 461( 461)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1650( 946)
6月限 8( 6)
TOPIX先物 3月限 122( 104)
日経225ミニ 1月限 5405( 2293)
2月限 256( 202)
3月限 67113( 31227)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 617( 417)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 3489( 1275)
2月限 262( 162)
3月限 52002( 26146)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 124( 124)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 207( 207)
2月限 58( 58)
3月限 4034( 4034)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 759( 759)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 29( 29)
日経225ミニ 1月限 324( 324)
2月限 7( 7)
3月限 25304( 25304)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
