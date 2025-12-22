主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1930( 1167)
TOPIX先物 3月限 1489( 1061)
日経225ミニ 3月限 2911( 2645)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 593( 548)
TOPIX先物 3月限 238( 208)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 576( 483)
TOPIX先物 3月限 567( 340)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1316( 1202)
TOPIX先物 3月限 660( 660)
日経225ミニ 3月限 3020( 3017)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 670( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 43( 43)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1622( 724)
6月限 6( 4)
TOPIX先物 3月限 602( 480)
日経225ミニ 1月限 3336( 1516)
2月限 143( 47)
3月限 50100( 23262)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 467( 291)
6月限 58( 54)
日経225ミニ 1月限 2097( 915)
2月限 138( 88)
3月限 30437( 15603)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 254( 254)
2月限 61( 61)
3月限 3583( 3583)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 927( 927)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 1月限 528( 528)
2月限 5( 5)
3月限 26240( 26240)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
