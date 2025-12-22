　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1930(　　1167)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1489(　　1061)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2911(　　2645)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 593(　　 548)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 238(　　 208)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 576(　　 483)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 567(　　 340)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1316(　　1202)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 660(　　 660)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3020(　　3017)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 670(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　43(　　　43)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1622(　　 724)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 602(　　 480)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3336(　　1516)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 143(　　　47)
　　　　　 　 　 3月限　　　 50100(　 23262)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 467(　　 291)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　58(　　　54)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2097(　　 915)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 138(　　　88)
　　　　　 　 　 3月限　　　 30437(　 15603)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 254(　　 254)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3583(　　3583)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 927(　　 927)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 528(　　 528)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　 26240(　 26240)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース