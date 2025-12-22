外国証券 先物取引高情報まとめ（12月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9434( 9370)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 8379( 8379)
日経225ミニ 1月限 6017( 6017)
2月限 191( 191)
3月限 172999( 172999)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3801( 3801)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 8019( 7279)
日経225ミニ 1月限 2280( 2280)
2月限 264( 264)
3月限 74666( 74666)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 0)
TOPIX先物 3月限 141( 141)
日経225ミニ 1月限 30( 30)
3月限 647( 647)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1600( 1553)
TOPIX先物 3月限 1909( 1867)
日経225ミニ 1月限 30( 30)
3月限 2611( 2611)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 357( 357)
TOPIX先物 3月限 1432( 1432)
日経225ミニ 1月限 80( 80)
2月限 19( 19)
3月限 6205( 6205)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 555( 451)
TOPIX先物 3月限 737( 737)
日経225ミニ 3月限 1152( 1138)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1031( 993)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 4093( 4093)
日経225ミニ 1月限 50( 50)
3月限 16786( 16786)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 619( 608)
TOPIX先物 3月限 339( 339)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 185( 185)
TOPIX先物 3月限 359( 359)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 103( 103)
日経225ミニ 1月限 16( 16)
2月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9434( 9370)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 8379( 8379)
日経225ミニ 1月限 6017( 6017)
2月限 191( 191)
3月限 172999( 172999)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3801( 3801)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 8019( 7279)
日経225ミニ 1月限 2280( 2280)
2月限 264( 264)
3月限 74666( 74666)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 0)
TOPIX先物 3月限 141( 141)
日経225ミニ 1月限 30( 30)
3月限 647( 647)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1600( 1553)
TOPIX先物 3月限 1909( 1867)
日経225ミニ 1月限 30( 30)
3月限 2611( 2611)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 357( 357)
TOPIX先物 3月限 1432( 1432)
日経225ミニ 1月限 80( 80)
2月限 19( 19)
3月限 6205( 6205)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 555( 451)
TOPIX先物 3月限 737( 737)
日経225ミニ 3月限 1152( 1138)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1031( 993)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 4093( 4093)
日経225ミニ 1月限 50( 50)
3月限 16786( 16786)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 619( 608)
TOPIX先物 3月限 339( 339)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 185( 185)
TOPIX先物 3月限 359( 359)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 103( 103)
日経225ミニ 1月限 16( 16)
2月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース