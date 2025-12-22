　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9434(　　9370)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8379(　　8379)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6017(　　6017)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 191(　　 191)
　　　　　 　 　 3月限　　　172999(　172999)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3801(　　3801)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8019(　　7279)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2280(　　2280)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 264(　　 264)
　　　　　 　 　 3月限　　　 74666(　 74666)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 106(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 141(　　 141)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 647(　　 647)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1600(　　1553)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1909(　　1867)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2611(　　2611)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 357(　　 357)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1432(　　1432)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　80(　　　80)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6205(　　6205)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 555(　　 451)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 737(　　 737)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1152(　　1138)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1031(　　 993)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4093(　　4093)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 3月限　　　 16786(　 16786)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 619(　　 608)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 339(　　 339)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 185(　　 185)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 359(　　 359)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 103(　　 103)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

