外国証券 先物取引高情報まとめ（12月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13216( 12590)
6月限 124( 24)
TOPIX先物 3月限 15461( 14919)
日経225ミニ 1月限 8576( 8576)
2月限 409( 409)
3月限 161352( 161352)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7387( 7190)
6月限 112( 112)
TOPIX先物 3月限 16011( 14911)
日経225ミニ 1月限 5651( 5651)
2月限 455( 455)
3月限 99852( 99852)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 607( 599)
TOPIX先物 3月限 448( 348)
日経225ミニ 3月限 2905( 2905)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 647( 591)
TOPIX先物 3月限 6651( 4102)
日経225ミニ 1月限 17( 17)
2月限 24( 24)
3月限 3358( 3266)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1453( 960)
TOPIX先物 3月限 5793( 4849)
日経225ミニ 1月限 92( 92)
2月限 14( 14)
3月限 7764( 7764)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1410( 551)
TOPIX先物 3月限 3092( 2979)
日経225ミニ 3月限 4608( 4605)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1394( 1380)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 8796( 8280)
日経225ミニ 1月限 40( 40)
3月限 22492( 22492)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1575( 602)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 417( 369)
日経225ミニ 3月限 1209( 1209)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 65( 0)
TOPIX先物 3月限 1596( 589)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 126( 126)
日経225ミニ 1月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
