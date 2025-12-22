　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13216(　 12590)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 124(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15461(　 14919)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　8576(　　8576)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 409(　　 409)
　　　　　 　 　 3月限　　　161352(　161352)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7387(　　7190)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 112(　　 112)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16011(　 14911)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5651(　　5651)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 455(　　 455)
　　　　　 　 　 3月限　　　 99852(　 99852)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 607(　　 599)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 448(　　 348)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2905(　　2905)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 647(　　 591)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6651(　　4102)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3358(　　3266)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1453(　　 960)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5793(　　4849)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7764(　　7764)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1410(　　 551)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3092(　　2979)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4608(　　4605)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1394(　　1380)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8796(　　8280)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22492(　 22492)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1575(　　 602)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 417(　　 369)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1209(　　1209)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　65(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1596(　　 589)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 126(　　 126)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース