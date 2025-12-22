「日経225オプション」1月限プット手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 13( 11)
楽天証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
SBI証券 42( 26)
松井証券 11( 11)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
