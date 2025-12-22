「日経225オプション」1月限プット手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
SBI証券 43( 23)
ビーオブエー証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
UBS証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 322( 272)
ソシエテジェネラル証券 90( 90)
SBI証券 79( 39)
ビーオブエー証券 30( 30)
楽天証券 26( 26)
SMBC日興証券 25( 25)
JPモルガン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 71( 21)
松井証券 17( 17)
ゴールドマン証券 10( 10)
UBS証券 10( 10)
東海東京証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
安藤証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 13( 7)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
