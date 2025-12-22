「日経225オプション」1月限コール手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
SBI証券 47( 25)
楽天証券 18( 18)
マネックス証券 18( 18)
BNPパリバ証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 7( 7)
安藤証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
SBI証券 58( 32)
楽天証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
SBI証券 47( 25)
楽天証券 18( 18)
マネックス証券 18( 18)
BNPパリバ証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 7( 7)
安藤証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
SBI証券 58( 32)
楽天証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース