「日経225オプション」1月限コール手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 123( 123)
シティグループ証券 71( 71)
JPモルガン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 15( 15)
ゴールドマン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
広田証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
SBI証券 62( 34)
楽天証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 8( 8)
マネックス証券 7( 7)
ゴールドマン証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 46( 46)
ABNクリアリン証券 42( 42)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 10( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
UBS証券 600( 0)
みずほ証券 200( 0)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
シティグループ証券 27( 27)
SBI証券 27( 19)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 12( 12)
UBS証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 200( 0)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
