

日経平均株価

始値 50084.55

高値 50590.88

安値 49982.20

大引け 50402.39(前日比 +895.18 、 +1.81％ )



売買高 20億8310万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆141億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は大幅続伸で5万円台回復、一時1000円超上昇

２．米株市場でAＩ関連が買い戻され、市場センチメント改善

３．SOX指数が大幅高、東京市場でも半導体主力株に買い誘導

４．長期金利の上昇は重荷で内需系銘柄には下げる銘柄目立つ

５．TOPIXの上げ幅限定的、値下がり銘柄数が値上がり上回る



■東京市場概況



前週末の米国市場では、NYダウは前日比183ドル高と続伸した。米国のインフレ状況や人工知能(AI)の成長に対する不透明感が薄れたことからハイテク株を中心に買いが優勢となった。



週明けの東京市場では、半導体関連の主力銘柄中心に投資資金が流入し、日経平均株価は一時1000円超の上昇をみせる場面があった。大引けはやや伸び悩んだものの900円近い上昇でフシ目の5万円大台を回復した。



前週末の米国株市場でAI関連株や半導体セクターに幅広く買い戻しの動きが広がり、ナスダック総合株価指数やフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の上昇が目立った。本日の東京市場では、これを拠りどころに半導体製造装置の主力銘柄や半導体部材・素材を製造する銘柄群に投資資金が集中した。外国為替市場では円売りの動きが活発で一時1ドル＝157円台後半まで円安が進んだことで、輸出セクターには有利に働いた。一方、長期金利の上昇が顕著となるなか、内需系銘柄には下げるものも多く、TOPIXの上げ幅は限定的だった。業種別では33業種中17業種が上昇とかろうじて過半を占めたものの、個別株ベースではプライム市場の値上がり銘柄数がわずかながら値下がり銘柄数を下回るなど、日経平均の上昇パフォーマンスとは大きなカイ離が生じている。



個別では、4000億円という群を抜く売買代金をこなしたソフトバンクグループ<9984>が高く、売買代金2位に入ったキオクシアホールディングス<285A>は8％超の大幅高となった。フジクラ<5803>が急伸、アドバンテスト<6857>も大きく水準を切り上げた。ディスコ<6146>の上げ足が目立ったほか、ファナック<6954>も物色人気。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525>は12％超の上昇で値上がり率首位となり、芝浦メカトロニクス<6590>も大幅高、日本マイクロニクス<6871>、レゾナック・ホールディングス<4004>など半導体関連やその周辺株に買いが顕著だった。



半面、任天堂<7974>が売りに押され、サンリオ<8136>、ソニーグループ<6758>も弱含みで推移した。東京海上ホールディングス<8766>、イオン<8267>が軟調、ＮＥＣ<6701>、富士通<6702>も冴えない値動き。ＦＰＧ<7148>がストップ安で売り物を残したほか、西武ホールディングス<9024>が急落、西松屋チェーン<7545>も大幅安、ＡＣＣＥＳＳ<4813>なども安い。ニトリホールディングス<9843>の下げも目立った。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>、ファストリ <9983>、ファナック <6954>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約706円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は任天堂 <7974>、テルモ <4543>、ニトリＨＤ <9843>、イオン <8267>、東京海上 <8766>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約52円。



東証33業種のうち上昇は17業種。上昇率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)電気機器、(3)機械、(4)鉱業、(5)ガラス・土石。一方、下落率の上位5業種は(1)陸運業、(2)空運業、(3)その他製品、(4)小売業、(5)保険業。



■個別材料株



△データセク <3905> [東証Ｇ]

新AIデータセンターに関する大口受注で受注金額増額。

△ヒュマメイド <456A> [東証Ｇ]

中国子会社設立を発表。

△ユトリ <5892> [東証Ｇ]

アカツキ <3932> などとの資本･業務提携。

△アトラＧ <6029> [東証Ｓ]

ベンチャー成長支援のクオンタムリープと資本・業務提携。

△ニデック <6594> [東証Ｐ]

創業者の永守氏が取締役を辞任。

△Ｔホライゾン <6629> [東証Ｓ]

高技術を駆使しAI・ロボティクス分野が活躍領域に。

△沢藤電 <6901> [東証Ｓ]

日本モノづくり未来投資がTOBを実施へ。

△レダックス <7602> [東証Ｓ]

米フリーダムと合弁設立で基本合意。

△スパークス <8739> [東証Ｐ]

株主優待導入を好感。

△ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]

米AI関連株の上昇を受けて買い安心感。



▼グラン <3261> [東証Ｇ]

投資用不動産の販売不調など響き25年12月期業績予想を下方修正。

▼ＦＰＧ <7148> [東証Ｐ]

税制改正大綱で投資用不動産の財産評価を見直し方針。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)コクサイエレ <6525>、(2)サムコ <6387>、(3)芝浦 <6590>、(4)東洋エンジ <6330>、(5)日本マイクロ <6871>、(6)キオクシア <285A>、(7)レゾナック <4004>、(8)ＳＵＭＣＯ <3436>、(9)フルヤ金属 <7826>、(10)三井金属 <5706>。

値下がり率上位10傑は(1)ＦＰＧ <7148>、(2)西武ＨＤ <9024>、(3)ＪＩＡ <7172>、(4)西松屋チェ <7545>、(5)ビジョナル <4194>、(6)メタウォータ <9551>、(7)ＡＣＣＥＳＳ <4813>、(8)ＡＤＷＧ <2982>、(9)ＳＨＩＦＴ <3697>、(10)ギフトＨＤ <9279>。



【大引け】



日経平均は前日比895.18円(1.81％)高の5万0402.39円。ＴＯＰＩＸは前日比21.51(0.64％)高の3405.17。出来高は概算で20億8310万株。東証プライムの値上がり銘柄数は771、値下がり銘柄数は780となった。東証グロース250指数は654.66ポイント(2.01ポイント安)。



［2025年12月22日］





株探ニュース

