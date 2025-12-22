「警察です、あなたが容疑者です」突然の電話に動転させ…金やプラチナなど2000万円相当などだまし取った疑いで無職の男を(26)を逮捕 大阪府警
警察官になりすまし、２０００万円相当の金やプラチナをだまし取ったとして無職の男が逮捕されました。
（被害に遭った７０代男性）「『警察です、あなたが容疑者です』と言われた時点で、僕は『えー！？』となって」
大阪府の７０代男性は、警察官を騙る男からかかってきた電話で、詐欺の被害に遭いました。
警察によりますと、詐欺の罪で逮捕・起訴された岡山県津山市の無職・筒塩雄太被告（２６）は１１月、北海道警の警察官をかたる別の人物が「あなたは事件の参考人です」「資産を調べる必要がある」などとウソの電話をかけ純金とプラチナあわせて約２０００万円相当と現金７００万円を用意させた後、受け子として被害者の家を訪れ、金品をだましとった罪に問われています。
被害にあった男性がその巧妙な手口について語りました。
（被害に遭った７０代男性）「あなたは重要参考人の１人になっていますと。『家族にも話したらあかん。過去に家族に話した人がいて、その人は危ない目にあったんや』と。これが本当の警察かどうかというところまで気が回りませんでしたね」
警察は、筒塩被告の認否を明らかにしていません。