IMP.ÄØÂÙ²æ¤¬¿Íµ¤No.1Í½ÁÛ¤ò³°¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆÃÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÌåÀä¡Ö³°¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÃÏ¹ö¤¬¡Ä¡×
IMP.¤ÎÄØÂÙ²æ¤¬½Ð±é¤¹¤ëRCC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥Þ¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÄØÂÙ²æ¤Î¹Åç¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×¤ÎÂè54²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Öpan¡¡cafe¡¡¤³¤à¤®¤È¤Þ¤á¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
½»Âð³¹¤Ê¤¬¤é¤â»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ë¡¢ÄØ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ»³¤¬¶á¤¤¡ª¤É¤³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡ÖIMP.¤Î¸µµ¤°õ¡¢2¤Ä¤Î¶ÚÆù¤¬¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡¢¥Ä¡¼¥Ð¥¥Ð¥¡ªÄØÂÙ²æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î°§»¢¤Ç¸µµ¤¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²óË¬¤ì¤¿¡Ö¤³¤à¤®¤È¤Þ¤á¡×¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎÊì¤¬44Ç¯´Ö±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤ò²þÁõ¤·¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤À¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÅ´ÈÄ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄØ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Ù¥¹¥È3¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅò¼ï¿©¥Ñ¥ó¡×¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ò»î¿©¤·¡¢¿Íµ¤No.1¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡ÖÅò¼ï¿©¥Ñ¥ó¡×¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¾Æ¤²Ã¸º¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤â¤Á¤â¤Á´¶¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¡ÖÅ´ÈÄ¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¥È¡¼¥¹¥È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Å´ÈÄ¤Çºî¤ë¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¶´¤ó¤À¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ï¡ÖÌÍ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤ÈÌîºÚ¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¡¢¥Ñ¥ó¤Î´Å¤ß¤¬¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
±¿Ì¿¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ö¸µ¡¹¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¯¾Æ¤¤½¤Ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¤¬1°Ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÍý¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¡ÖÅò¼ï¿©¥Ñ¥ó¡×¤¬1°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤âÍ½ÁÛ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÆÃÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÄØ¤Ï¡Ö³°¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÃÏ¹ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢ìÔÂô¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
4Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÄØ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Å´ÈÄ¤¬ËÂ¤°¿Æ»Ò¤Îå«¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£