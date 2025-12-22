M-1王者たくろう、大阪がい旋に拍手 6年ぶり関西勢優勝 早朝からテレビ9番組＆イベント→大阪移動で大忙し【スケジュールあり】
『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、決勝翌日の22日、大阪・よしもと漫才劇場にがい旋した。関西勢ではミルクボーイ以来、6年ぶりの漫才王者となった2人がステージに登場すると、温かい拍手で祝福された。
【写真】温かい拍手も…大阪がい旋の模様
優勝直後に『有働Times』（テレビ朝日系）や配信番組に出演し、きょう22日は朝から9番組をはしご出演（収録・リモート含む）。さらに、『CHEF-1グランプリ2026』記者会見に参加し、そのまま飛び出して大阪に到着した。
涙はなく、いつもどおり、マイペース。「調子に乗らず、これからも頑張ります」と誓い、笑いを誘った。
過去最多1万1521組がエントリーした『M-1グランプリ2025』。決勝は、豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろう、真空ジェシカ、ヤーレンズ、ヨネダ2000、エバース、ママタルト、敗者復活から勝ち上がったカナメストーンの10組が進み、21日夜、ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継された。
最終決戦には、エバース、たくろう、ドンデコルテが残り、審査員投票の結果、8票を得たたくろうが21代目王者となった。
たくろうは、きむらがNSC大阪36期、赤木が37期生。2016年3月にコンビ結成。19年「ytv漫才新人賞」準優勝、24年「NHK上方漫才コンテスト」準優勝。大きな賞レース優勝はなかった“苦労人”だが、『M-1』初の決勝進出で、ビッグタイトルをつかんだ。
■『M-1グランプリ2025』たくろう優勝後のスケジュール
12月21日（日）
テレビ朝日『有働Times』
『M-1グランプリ2025』優勝者記者会見
『M-1グランプリ2025 国宝級漫才師たちの大反省会』生配信
『M-1打ち上げ by-196』生配信
12月22日（月）
フジテレビ『めざましテレビ』
日本テレビ『ZIP！』
ABCテレビ『おはよう朝日です』
テレビ朝日『グッド！モーニング』
TBS『ラヴィット！』
フジテレビ『ノンストップ！』
日本テレビ『DayDay.』
テレビ朝日『大下容子ワイド！スクランブル』
ABCテレビ『news おかえり』
『CHEF-1グランプリ2026』記者会見
移動 東京→大阪
『Kiwami極LIVEプラス＋』
ABCテレビ『M-1グランプリ2025 アナザーストーリー』（密着）
