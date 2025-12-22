11人組グループME：Iが22日、公式サイトで、今月末をもってメンバー4人が活動終了すると発表した。

「平素よりME:Iを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と報告した。

「日頃より温かいご支援をたまっておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くおわび申し上げます。何とぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます」と伝えた。「今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます」と記した。COCORO、RAN、SHIZUKUは体調不良などで活動休止中だった。

ME：Iは、JO1やINIを輩出した日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」初のガールズ版となる第3弾で選ばれた11人で2024年4月にデビュー。楽曲「Click」がヒットするなどし、同年末の日本レコード大賞新人賞や、NHK紅白歌合戦出場も果たすなどブレイクした。グループ名には「皆から愛されるアイドル、未来に向かって共に進んでいく、未来のアイドル」という意味が込められている。

◆ME：I 23年8月から行われたオーディション「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で選ばれた10代〜20代前半の女性11人組。選考模様はTBS系番組やLeminoで公開され、24年4月にシングル「MIRAI」でデビュー。全員が日本人で、最終順位1位で選ばれたリーダーMOMONAは元アンジュルム、RANは元Girls2など別グループ所属経験者もいる。若者から絶大な支持を誇り、24年8月リリースの2枚目シングル「Hi−Five」は、「Billboard JAPAN Hot100」で総合首位を獲得。SNS・ストリーミング再生回数は合計3億回を突破するなどして話題となった。公式ファンネームはYOU：ME（ユーミー）。公式キャラクターは猫のME：EYE（ミャイ）。