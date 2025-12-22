大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（37）が「＃デカ盛り」をつけて投稿した大食い動画に、様々な反響が寄せられている。

【映像】話題の爆食＆女子高生みたいな水着姿

バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで、大食いをしているにもかかわらず、スラリとした体形をしている、もえあず。2025年9月7日に更新したInstagramでは、「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、水着姿で食事を楽しむ様子や、カメラ目線でほほえむ姿を公開。「か〜わい〜い 女子高生みたい！！」「なんで太らないんですか？」など、様々な反響が寄せられていた。

一見して“食べ応えあり”なデカ盛り

21日は「ハッシュタグ＃大食い ＃デカ盛り」をつけて、明太マヨネーズとペッパーソースをつけた特大サイズの丸鶏を食べる動画を公開した。ファンからは、「チキンの丸焼きは大きいから、食べ応えありそうだね！」「美味しそうに食べてておなか空いてきた！」「体に気をつけてね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）