タレント上沼恵美子（70）が22日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。

上沼は「M−1見た？」と、共演のシャンプーハットてつじ、北村真平アナウンサーに尋ね、2人が「見た」と返事すると、決勝だけ「見ましたよ〜。良かったわあ〜」としみじみと話した。

過去9大会で審査員を務めた上沼は「審査員がね、いま現役バリバリの人ばっかりでしょ。一番ノッてる漫才の人ばっかりだから、出場者のネタを分析したり、あそこでもう一発ほしかったとか、組み立てを解説したり、このほうがよかったって味付けするからすごいと思った」と感嘆した。

てつじが「現役やから言える」と話すと、「そう」と同意し、「分からへん。私らみたいなおばあさんは。元気良かったねえ、ぐらいしか分からへん」と笑わせた。

初めて審査員を務めたミルクボーイ駒場孝は、上沼が審査員の時代の6年前に頂点に立ったばかりの漫才師だと聞かされ、「ミルクボーイはおもろいもん。ダントツやったな」と振り返り、「昨日も面白かったなあ。たくろう！」と称賛し、「なんでたくろうって言うの？」とツッコミを入れ、「吉田拓郎のファンだったとか？」と推察した。

北村アナが「おふたりの好きな有名人というのが1人が木村拓哉さん、もう1人がイチローさん。2人合わせてたくろうになった」と説明すると、上沼は「それは吉田拓郎さんに失礼やわ」と笑わせた。