¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£²£²Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿Ä¾¶á¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÈæ³ÓÅª¤Ë¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬³Æ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Ï¡Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎË¾¤àÊý¸þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¯¼£¤ÎÊý¿Ë¤¬¡¢¡ÊÀ¯¸¢È¯Â¸å¤Î¡Ë¤³¤Î´Ö¡¢À¯ºö¡¢È¯¸À¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤òÀú¤ê¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ûË¡¤òìúí¸¡Ê¤¸¤å¤¦¤ê¤ó¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³ËÊÝÍ¤ÎÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Â»þ¤Ë¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬¤½¤¦Â³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬ÊÄ²ñ¤·¤¿£±£·Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö½°±¡²ò»¶¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÍèÇ¯¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¡ËÍ½»»¡¢Í½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤Í¡¢ËÜÍ½»»¤¬½Ð¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ØÁá´üÀ®Î©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡Ù¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÍ¿ÅÞÀë¸À¡£Êä´°ÀªÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£