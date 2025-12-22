¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡ÛÂçÀîÎ¶Æó¡¡½é¤ÎÃÏ¸µµÇ°·è¾¡¿Ê½Ð¤ËËü´¶¡ÖÀ¼±ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¹Åç¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£²Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½à·è£±£²£Ò¤Ç¤ÏÂçÀîÎ¶Æó¡Ê£´£±¡á¹Åç¡Ë¤¬£²Ãå¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤ÃÏ¸µµÇ°½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½à·è¤Ï¸¤ÉúÍ¯Ìé¡½¾¾±ºÍª»Î¤Î£³ÈÖ¼ê²ó¤ê¡£¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÁª¼êÀ¸³è¤ò¡Ë£²£°Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤¿¡×¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¶¯Îõ¤ÊÆ§¤ß½Ð¤·¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µµÇ°·è¾¡¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡£À¼±ç¤âËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Êº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ËÎý½¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£º£²ó¤âÏ¢Æü£Óµé£ÓÈÉ¤ÈÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ë¤ÏÃæ»Í¹ñ¤«¤é£µ¿Í¤¬¿Ê½Ð¡£ÊÂ¤Ó¤ò·è¤á¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤ËÈÖ¼ê²ó¤ê¤ÎÄó°Æ¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¤ò¸Ç¤á¤ë°Õ»×¤Ï¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«ÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿ÊÂ¤Ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Î£³ÈÖ¼ê²ó¤ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡ÊÃÏ¸µµÇ°·è¾¡¤Ï¡Ë°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¡Ä¡×¤È¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÃÏ¸µµÇ°£Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£