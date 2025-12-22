ＮＨＫ大阪放送局は２２日、今年放送した多彩な番組の中から厳選した番組を放送する「年末特集編成」の内容について発表した。

２７日午前８時１５分から大阪・関西万博関連番組「ほっと関西 続！万博さんぽＳＰ」を関西地方向けに放送。これは１０月１３日に放送したものに、閉幕後の会場の様子などを追加する。

また、同日午前１０時３４分からは、大阪・関西万博の公式マスコットキャラクターとして人気を博したミャクミャクのアニメ「はーい！ミャクミャクです」全８話を一挙に放送する。

２８日午後５時からの「大阪メロディー２０２５ 年忘れＳＰ」では、ミャクミャクも登場。好評だった１１月４日に放送されたものを再編集する。

ほかにもスポーツ１００年、現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」関連番組をラインアップ。

同番組の川口誉チーフ・プロデューサーは「ミャクミャクやトラッキーをはじめ、今年の大阪を象徴する人気者たちが大集合。音楽の力で、希望と活力をお届けする６０分のエンターテインメントショーをどうぞお楽しみください。来年も良い年でありますように」とコメントした。