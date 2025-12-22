¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ»á¡¡¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼½éÄ©Àï¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡©¡¡¡ÖÌîµå¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Á°µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Æ£Í¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ó£Ç£Ã¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡£Å£ì¡¡£Ä£ï£ò£á£ä£ï¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¤Î½é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÍèÇ¯£±·î£´Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¸áÁ°£¸»þ¡Á£¸»þ£³£°Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯Á°¤Ç¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî»á¤Ï½é²ó¤Î¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ·×£±£µ¿Í°Ê¾å¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢£±»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ö¼ýÏ¿¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÎÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤â½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²È¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÍèÇ¯£±·î£±ÆüÉÕ¤ÇÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤È¤Ê¤ëÆ±»á¤À¤¬¡Ö·ò¹¯¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯³ú¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ä¡¢Ä¹Ìî»á¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£