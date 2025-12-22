来年3月投票の石川県知事選挙に向け、動きが慌ただしくなってます。現職の陣営が選対本部を立ち上げる一方、国民民主党石川県連が前金沢市長の支持を決めました。



現職の馳浩氏を推薦している自民党石川県連。



21日に地域支部の幹部を集めて選対本部発足後、初めての合同会議を開きました。



選対本部長に就いた岡田県連会長が「油断大敵」と呼びかけ、馳氏の再選へ結束を誓い合いました。

自民党石川県連・岡田 直樹 会長：

「この知事選挙、大きな選挙であり、まったく油断大敵、気を一瞬もゆるむことができない、そう選挙戦になろうかと、そういった覚悟でわれわれは、取り組んでまりたいと思います」



佐々木 紀 衆院議員：

「さらに組織力を使って、確実に支持を積み上げていくことが大事だと思っております」



一方、前金沢市長の山野之義氏の支持を決めたのは、国民民主党石川県連。



20日の三役会議で、推薦より弱い支持という形で、支援することを決めました。

山野氏にとっては、初めての政党支援となります。



国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：

「党の中にもいろんな意見がありましたし、われわれは一人一人の意見を反映させていく中で、今回は支持という形でみなさんご理解もいただきましたので」



年明け早々にも、山野氏と政策協定を結びたいとしています。

