¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬´Ú¹ñ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¾Ð´é¡ÖÌ¼¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤ÎÂçÊª¥¹¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¤Î´ë²è¤Ç´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ô£Å£Å£Î¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ê£Ó¡¦£Ã£Ï£Õ£Ð£Ó¡á£³£°¡Ë¤È¶¦±é¡£¤ª¸ß¤¤¤¬Â£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³«Éõ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÂçÃ«¤¬¶õ¤±¤¿¶â¿§¤ÎÈ¢¤Ë¤ÏÇò¤¤·§¤Î¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤¬¡£ÂçÃ«¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÌ¼¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤¬¶õ¤±¤¿È¢¤Ë¤Ï¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¤Î¹õ¤ÎÈé¥¸¥ã¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥×¥¹¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼¤òÂÎ¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ø¥¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¡¢ÂçÃ«¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Î£³¼Ô¤¬Æ±»þ¤ËÅê¹Æ¡£ÂçÃ«¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤«¤é£±£°£°£°¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£°Õ³°¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¥¥å¡¼¥È¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤À¤Ã¤¿¡£