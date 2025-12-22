『ドラゴンボールZ』「ドドリア」と「ザーボン」をS.H.Figuarts化 - 新規造形のエフェクトパーツが付属
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」(18,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月23日(火)16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。
『ドラゴンボールZ』より、『たったひとりの最終決戦〜フリーザに挑んだZ戦士孫悟空の父〜』に登場した「ドドリア」と「ザーボン」を一部新規造形パーツを付属してS.H.Figuarts化。『たったひとりの最終決戦〜フリーザに挑んだZ戦士孫悟空の父〜』に合わせた彩色を施し、「ドドリア」と「ザーボン」をセットにして商品化となる。
劇中シーンを彷彿とさせる新規造形の表情パーツを付属。さらに、「ザーボン」の新規造形の腕組みパーツや、「ドドリア」が「バーダック」に向けて放ったエフェクトパーツ等が新規造形にて付属する。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
