サンボマスター、新たな創作拠点“=MONOLITHIC BUS STUDIO=”でレコーディングした最新作『Naked E.P.』リリース決定
サンボマスターが、新たに打ち出す創作拠点“=MONOLITHIC BUS STUDIO=”にて完全セルフレコーディングされた『Naked E.P.』を2026年2月18日に発売することを発表した。
サンボマスターの3人でしか生み出せないリアルな音像の中に、25年のキャリアで培われた鋭さと深みが共存する初のスタジオワークスを完全生産限定盤にてリリースされる。
収録楽曲はサンボマスターが一貫して掲げる「愛と平和」というテーマそのものをタイトルとしたスローバラード「We Need Love & Peace」。“＝MONOLITHIC BUS STUDIO＝“にて初めてレコーディングされた「真夏の夜に」。配信シングルにてリリースされた「とまどうほどに照らしてくれ」のデモ段階の音を再構築した「とまどうほどに照らしてくれ Naked」。We Need Love & Peaceのギターソロパートだけを山口隆がブルージーに弾き鳴らす「We Need Love & Peace again」の4曲を収録する。
ビクターオンラインストア限定セットでは、数量限定にてCD＋オリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤーのセットを販売。特典としてサンボマスターが結成当初、カセットテープに自分たちの音源を手作業で録音していたという原点に立ち返り、購入者特典としてメンバー自らが一つ一つのカセットテープに音源をダビングした完全セルフダビングカセットテープを同封している。テープにはメンバーからのボイスメッセージが吹き込まれ、手書きのシリアルナンバーが入った特典が。
なおサンボマスターは、25周年を記念したツアー＜全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜＞も継続中だ。
◾️『Naked E.P.』
2026年2月18日（水）リリース
◆ビクターオンラインストア限定セット（数量限定販売）
Naked E.P.＋＝MONOLITHIC BUS STUDIO＝オリジナルポータブルカセットプレーヤー
価格：￥9,900（税込）
★購入者特典:メンバーセルフダビングカセットテープ
(メンバー手書きのシリアルナンバー＆ボイスメッセージ入り)
※カセットテープに収録される楽曲はCDと同内容。
予約：https://victor-store.jp/item/106165
◆完全生産限定盤
CD 価格：￥2,750（税込） 品番：VICL-37804
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37804.html
▼CD収録曲
M1.We Need Love & Peace
M2.真夏の夜に
M3.とまどうほどに照らしてくれ Naked
M4.We Need Love & Peace again
◾️＜サンボマスター全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」＞
※終了公演は省略
関西地区全員優勝決定戦
2026.02.23 (月) 祝 兵庫県・GLION ARENA KOBEOPEN 16:30 / START 18:00
(問)清水音和泉 06-6357-3666 (平日12:00〜17:00) / info@shimizuonsen.com
沖縄地区全員優勝決定戦
2026.03.01 (日) 沖縄県・那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場OPEN 17:00 / START 18:00
(問) PM AGENCY 098-898-1331 平日 11:00-15:00
中部地区全員優勝決定戦 day1
2026.03.12 (木) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00
(問) ジェイルハウス (052)936-6041 / www.jailhouse.jp
中部地区全員優勝決定戦 day2
2026.03.13(金) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00
(問) 株式会社ジェイルハウス (052)936-6041 / www.jailhouse.jp
山口隆杯全員優勝決定戦
2026.03.21 (土) 福島県・郡山市民文化センターOPEN 17:00 / START 18:00
(問)G.I.P. https://www.gip-web.co.jp/t/info
北海道地区全員優勝決定戦
2026.04.12 (日) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru・ウサノピア OPEN 17:00 / START 18:00
(問) Mount Alive 050-3504-8700
全日本全員優勝決定戦
2026.04.29 (水)祝 神奈川県・Kアリーナ OPEN 14:30 / START 16:00
(問) HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
詳細
https://www.sambomaster.com/special/victory25/zeiin-yuushou/
