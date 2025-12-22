ますおか岡田の“常熱”がさく裂する！ バファローズドキュメントムービー場面写真が解禁
オリックス・バファローズのドキュメンタリー映画『オリックス・バファローズ2025 〜DETA！WAO！OKADA THE MOVIE〜』より、岡田圭右の“常熱”が炸裂する場面写真が一挙解禁された。
【写真】映画『オリックス・バファローズ2025 〜DETA！WAO！OKADA THE MOVIE〜』場面写真ギャラリー
本作は、オリックス・バファローズの2025年シーズンを熱量たっぷりに締めくくる新感覚のドキュメントムービー。松竹芸能所属の漫才師で2代目「M‐1王者」として知られ、芸能界随一のオリックス・バファローズファンでもある岡田圭右（ますだおかだ）の一喜一憂と、今季を象徴する数々の劇的な試合映像を重ね合わせながら、バファローズの2025年を振り返る。
オリックス・バファローズとともに生きる芸人、ますだおかだ・岡田圭右。幼少期に阪急ブレーブスのファンとなって以来、約50年にわたり変わらぬ情熱でチームを応援し続けてきた“筋金入りのオリックスファン”である岡田が、王座奪還を目指す2025年シーズンをファン目線で追いかける。
2025年3月から11月まで、約9ヵ月・300時間以上に及ぶ密着取材を敢行。岡田ならではの愛ある叱咤激励と一喜一憂の語りを軸に、激闘の舞台裏や数々の名場面を再構成した。さらに、岸田護監督、平野佳寿投手、T‐岡田とのスペシャル対談も収録。ファンのための新たな応援ムービーが誕生した。
今回解禁された場面写真には、歓喜に沸く試合後のグラウンドでの決定的瞬間をはじめ、ユニフォームに身を包み、全身全霊で声援を送る岡田の姿、さらには岸田護監督、平野佳寿投手、T‐岡田との貴重な対談シーンなど、本作ならではの“ファンとチームの距離の近さ”を体現するカットが並ぶ。
また、スタンドや球場での熱気あふれる表情、オフシーズンの静けさの中でバファローズへの想いを語る姿など、勝敗だけでは語りきれない「応援するという生き方」が切り取られている。
さらに、入場特典として、オリックス・バファローズとのコラボトレーディングカード（全3種）が、公開初日の2026年1月16日より配布されることが決定した。カード裏面に記載されたQRコードを読み込むことでバファローズトレカサービスへ登録でき、同じく記載されたパスワードをサービス内の専用受け取り口に入力すると、バファローズファンにはおなじみのデジタルトレーディングカードを入手できる。カードはランダム配布で、なくなり次第に終了となる。
映画『オリックス・バファローズ2025 〜DETA！WAO！OKADA THE MOVIE〜』は、2026年1月16日公開。
【写真】映画『オリックス・バファローズ2025 〜DETA！WAO！OKADA THE MOVIE〜』場面写真ギャラリー
本作は、オリックス・バファローズの2025年シーズンを熱量たっぷりに締めくくる新感覚のドキュメントムービー。松竹芸能所属の漫才師で2代目「M‐1王者」として知られ、芸能界随一のオリックス・バファローズファンでもある岡田圭右（ますだおかだ）の一喜一憂と、今季を象徴する数々の劇的な試合映像を重ね合わせながら、バファローズの2025年を振り返る。
2025年3月から11月まで、約9ヵ月・300時間以上に及ぶ密着取材を敢行。岡田ならではの愛ある叱咤激励と一喜一憂の語りを軸に、激闘の舞台裏や数々の名場面を再構成した。さらに、岸田護監督、平野佳寿投手、T‐岡田とのスペシャル対談も収録。ファンのための新たな応援ムービーが誕生した。
今回解禁された場面写真には、歓喜に沸く試合後のグラウンドでの決定的瞬間をはじめ、ユニフォームに身を包み、全身全霊で声援を送る岡田の姿、さらには岸田護監督、平野佳寿投手、T‐岡田との貴重な対談シーンなど、本作ならではの“ファンとチームの距離の近さ”を体現するカットが並ぶ。
また、スタンドや球場での熱気あふれる表情、オフシーズンの静けさの中でバファローズへの想いを語る姿など、勝敗だけでは語りきれない「応援するという生き方」が切り取られている。
さらに、入場特典として、オリックス・バファローズとのコラボトレーディングカード（全3種）が、公開初日の2026年1月16日より配布されることが決定した。カード裏面に記載されたQRコードを読み込むことでバファローズトレカサービスへ登録でき、同じく記載されたパスワードをサービス内の専用受け取り口に入力すると、バファローズファンにはおなじみのデジタルトレーディングカードを入手できる。カードはランダム配布で、なくなり次第に終了となる。
映画『オリックス・バファローズ2025 〜DETA！WAO！OKADA THE MOVIE〜』は、2026年1月16日公開。